Вышел первый трейлер «Аноры» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым

Сегодня в 19:10

Neon опубликовал дебютный трейлер фильма «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Его премьера в российском прокате состоится 17 октября, почти одновременно с премьерой в США, запланированной на 18 октября.

Фильм рассказывает историю о секс-работнице с Бруклина, которую берет в жены сын русского олигарха, а его свадьбу пытаются расстроить его родители.

В мае этого года «Анора» выиграла главный приз фестиваля в Каннах — «Золотую пальмовую ветвь». Жюри оценило картину выше «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы и «Партенопы» Паоло Соррентино.

«Афиша Daily» объясняла, почему «Анора» с российскими актерами победила, а «Лимонов» Кирилла Серебренникова остался с носом.

Новость дополняется.

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