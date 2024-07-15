Вышел первый трейлер «Аноры» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым

Neon опубликовал дебютный трейлер фильма «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Его премьера в российском прокате состоится 17 октября, почти одновременно с премьерой в США, запланированной на 18 октября.
Фильм рассказывает историю о секс-работнице с Бруклина, которую берет в жены сын русского олигарха, а его свадьбу пытаются расстроить его родители.
В мае этого года «Анора» выиграла главный приз фестиваля в Каннах — «Золотую пальмовую ветвь». Жюри оценило картину выше «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы и «Партенопы» Паоло Соррентино.
«Афиша Daily» объясняла, почему «Анора» с российскими актерами победила, а «Лимонов» Кирилла Серебренникова остался с носом.
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