В Крыму загорелся Карадагский природный заповедник

В Крыму пожар затронул Карадагский природный заповедник. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру региона.
В заповеднике загорелись трава и кустарники. Из‑за сухой и ветреной погоды огонь распространился «на значительной площади заповедника», отметили в ведомстве. Площадь возгорания достигла 20 гектаров.
К тушению пожара привлекли более 150 пожарных, а также 25 единиц техники, включая два вертолета Ми-8.
Заповедник закрыли для посещения. Когда туристы вновь смогут пройти по пешему экскурсионному маршруту «Большой Карадаг», пока неизвестно.
Особый противопожарный режим в Крыму действует с 17 апреля. В нескольких районах полуострова объявлен пятый класс пожарной опасности.
Карадагский природный заповедник располагается в юго-восточной части Крыма и занимает территорию вулканического массива Кара-Даг. Его площадь составляет более 2874 гектаров, не считая территории в акватории Черного моря.