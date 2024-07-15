В Крыму загорелся Карадагский природный заповедник

Сегодня в 18:35
Фото: iam_os/Unsplash

В Крыму пожар затронул Карадагский природный заповедник. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру региона.

В заповеднике загорелись трава и кустарники. Из‑за сухой и ветреной погоды огонь распространился «на значительной площади заповедника», отметили в ведомстве. Площадь возгорания достигла 20 гектаров.

К тушению пожара привлекли более 150 пожарных, а также 25 единиц техники, включая два вертолета Ми-8.

Заповедник закрыли для посещения. Когда туристы вновь смогут пройти по пешему экскурсионному маршруту «Большой Карадаг», пока неизвестно.

Особый противопожарный режим в Крыму действует с 17 апреля. В нескольких районах полуострова объявлен пятый класс пожарной опасности.

Карадагский природный заповедник располагается в юго-восточной части Крыма и занимает территорию вулканического массива Кара-Даг. Его площадь составляет более 2874 гектаров, не считая территории в акватории Черного моря.

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