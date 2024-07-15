В Москве суд впервые конфисковал электросамокат за нетрезвую езду

Сегодня в 17:55
Фото: Let's Kick/Unsolash

В Москве суд впервые конфисковал электросамокат за езду в нетрезвом виде. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

У студента-дизайнера забрали транспортное средство после того, как он пьяным наехал на пожилую женщину. Мужчину осудили по статье 264.1 УК РФ о езде в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость или административное наказание.

«[Суд] постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев», — отметили в ФССП.

По словам представителей ведомства, подсудимый «проявил сознательность» и уже передал электросамокат бренда Dualtron Ultra правоохранителям.

Госдума обсуждает законопроект о штрафах для электросамокатчиков. Их предлагается штрафовать за нетрезвую езду на сумму вплоть до 30 тыс. рублей, за превышение скорости — до 5 тыс., за езду нескольких человек на одном транспортном средстве — до 3 тыс., за перевозку детей и оставление места ДТП — до 5 тыс.

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