В Москве суд впервые конфисковал электросамокат за нетрезвую езду

Госдума обсуждает законопроект о штрафах для электросамокатчиков. Их предлагается штрафовать за нетрезвую езду на сумму вплоть до 30 тыс. рублей, за превышение скорости — до 5 тыс., за езду нескольких человек на одном транспортном средстве — до 3 тыс., за перевозку детей и оставление места ДТП — до 5 тыс.