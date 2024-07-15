Россия начнет закупать яблоки в КНДР

В ведомстве сказали, что КНДР «выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции» в РФ. На переговорах в июне удалось договориться о «расширении торгового взаимодействия» и о начале поставок яблок. Объем и сроки поставок не уточняются.