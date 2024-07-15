Россия начнет закупать яблоки в КНДР

Сегодня в 17:45
Фото: Priscilla Du Preez 🇨🇦/Unsplash

Северная Корея договорилась о поставках в Россию своих яблок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ведомстве сказали, что КНДР «выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции» в РФ. На переговорах в июне удалось договориться о «расширении торгового взаимодействия» и о начале поставок яблок. Объем и сроки поставок не уточняются.

В Россельхознадзоре отметили, что яблоки из КНДР будут завозить в Россию с сертификатом, подтверждающим отсутствие в них карантинных организмов.

Ранее Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн до 1,5 млн тонн из‑за заморозков. Министерство начало договариваться о дополнительных поставках яблок с «дружественными странами».

В прошлом месяце Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию. По словам директора боливийской службы по безопасности продуктов питания, мясо ламы из их страны «высокого качества, в нем мало холестерина».

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