Благодаря релизу «Гадкого я-4» сборы всех фильмов франшизы в сумме пробили 5 млрд долларов. Это первая серия анимационных картин в истории, которая смогла достичь этой планки, заметил Variety.
Новый мультфильм остается лидером американского проката. На домашнем рынке он уже собрал 226 млн долларов, а по всему миру — 437 млн. Исторический показатель похождений Грю и миньонов в будущем вырастет еще серьезнее, ведь студия Illumination и Universal готовят третью часть сольника о желтых помощниках гения и намерены выпустить ее в 2027 году.
Удивительный результат показал хоррор Осгуда Перкинса и студии Neon «Собиратель душ» с Николасом Кейджем — картина принесла в кинотеатры в дебютный выходной больше 22 млн долларов при бюджете всего в 20. Это лучший показатель для независимого фильма ужасов более чем за 10 лет.
Мировые сборы «Головоломки-2» добрались до 1,35 млрд долларов — теперь картина стала самой кассовой в фильмографии студии Pixar и третьей в списке самых кассовых мультфильмов.
Провалом недели оказалась романтическая комедия «Покажи мне Луну» с Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон. В первый день она не заработала и миллиона долларов, а за дебютный выходной набрала около 10 млн долларов. Шансы окупить ее внушительный бюджет в 100 млн выглядят низкими.
В российском прокате также наблюдается лидерство «Гадкого я». Мультфильм показывают по предсеансовому обслуживанию, несмотря на это он заработал 90 млн рублей.
Из официальных релизов в прокате лучше других идет комедия «Не одна дома» с блогеркой Миланой Хаметовой. В первые выходные она заработала 43 млн рублей.