Новый мультфильм остается лидером американского проката. На домашнем рынке он уже собрал 226 млн долларов, а по всему миру — 437 млн. Исторический показатель похождений Грю и миньонов в будущем вырастет еще серьезнее, ведь студия Illumination и Universal готовят третью часть сольника о желтых помощниках гения и намерены выпустить ее в 2027 году.