«Мир стал меньше без нее»: актеры из «Зачарованных» и поклонники простились с Шеннен Доэрти

Актеры из культового сериала «Зачарованные» простились с Шеннен Доэрти, которая скончалась от рака в возрасте 53 лет.
Изначально сюжет сериала вращался вокруг трио сестер, Прю (Шеннен Доэрти), Пайпер (Холли Мари Комбс) и Фиби (Алисса Милано), известных как зачарованные — могущественные добрые ведьмы, которые используют свою силу трех для защиты невинных.
Все изменилось после первых трех сезонов, когда Доэрти покинула сериал не по собственному желанию. В этом она обвинила Алиссу Милано, которая угрожала продюсерам иском.
Алисса Милано
«Ни для кого не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в их основе лежал человек, которого я глубоко уважала и перед которым благоговела. Она была талантливой актрисой, которую любили многие, и мир стал меньше без нее. Мои соболезнования всем, кто ее любил», — сказала Милано.
Вот что еще сказали актеры после смерти Доэрти
Роуз МакГоуэн
(она сыграла Пейдж, заменив Доэрти после ее ухода)
«У Шеннен Доэрти было сердце льва. Наши жизни переплетались уникальным образом. Мы смеялись над темными силами, которые хотели, чтобы мы ненавидели друг друга, но вместо этого мы выбрали любовь и уважение».
Тед Кинг
(Энди Трюдо)
«Мы создали особую телевизионную пару на годы. Мое сердце с твоей семьей. Покойся с миром, Шеннен».
Брайан Краузе
(Лео Уайатт)
«Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с толком. Знать себе цену и придерживаться своих решений».
Финола Хьюз
(Пэтти Холливелл)
«Какой воин. Неистовый талант, страстная актриса, подруга, защитница».
С Доэрти также простились и ее поклонники. Они поблагодарили ее за детство и выразили свои соболезнования
Публично почтил память актрисы и ее бывший жених Роб Вайс, с которым они были обручены с 1995 по 1998 год, но расстались
«Мне так много хочется сказать об этой женщине… Ее боевой дух, сила и мужество, но также уязвимость, чувствительность и глубина… Честно говоря, мне слишком сложно все это осознать, но я поделюсь своими мыслями, когда придет время. Сейчас я просто благодарен, что смог провести с ней некоторое время. Я благодарен за все годы, что мы провели вместе. За все хорошее и за все плохое. И я бы прошел через все это снова. Большая часть моего сердца навсегда принадлежит тебе, Шеннен. Уверен, ты это знаешь».