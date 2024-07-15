«Мир стал меньше без нее»: актеры из «Зачарованных» и поклонники простились с Шеннен Доэрти

«Мне так много хочется сказать об этой женщине… Ее боевой дух, сила и мужество, но также уязвимость, чувствительность и глубина… Честно говоря, мне слишком сложно все это осознать, но я поделюсь своими мыслями, когда придет время. Сейчас я просто благодарен, что смог провести с ней некоторое время. Я благодарен за все годы, что мы провели вместе. За все хорошее и за все плохое. И я бы прошел через все это снова. Большая часть моего сердца навсегда принадлежит тебе, Шеннен. Уверен, ты это знаешь».