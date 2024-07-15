Трампа от смерти спас график нелегальной миграции

По словам Джексона, кандидат в президенты добавил, что уже был бы мертв, если бы повернул голову «хотя бы на полсантиметра» в сторону. Доктор добавил, что в воскресенье осматривал бывшего пациента и заметил, что тот звучал «решительно» и «не был взволнован ни капли».