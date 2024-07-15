Трампа от смерти спас график нелегальной миграции

Дональд Трамп считает, что его жизнь во время покушения в Пенсильвании спас график о нелегальной миграции. Это следует из его разговора с врачом, пишет The New York Times.
Содержание беседы передал бывший терапевт Белого дома и член Палаты представителей Ронни Джексон из Техаса, с которым Трамп общался по телефону спустя несколько часов после случившегося.
«График от патрульной службы спас мне жизнь. Если бы я не повернулся посмотреть [на экран, куда вывели изображение] и не показал на него пальцем, пуля прилетела бы мне прямо в голову», — передает слова республиканца представитель Техаса.
По словам Джексона, кандидат в президенты добавил, что уже был бы мертв, если бы повернул голову «хотя бы на полсантиметра» в сторону. Доктор добавил, что в воскресенье осматривал бывшего пациента и заметил, что тот звучал «решительно» и «не был взволнован ни капли».
В субботу Трамп стал жертвой стрельбы во время встречи с избирателями. Стрелок ранил политика в ухо и убит при задержании, один зритель также погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
В автомобиле и доме 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, обнаружили взрывчатку. В ходе разговора с его родителями выяснилось, что полуавтоматическая винтовка была приобретена отцом молодого человека.