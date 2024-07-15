Вышел тизер-трейлер аниме по «Терминатору»

Netflix опубликовал тизер-трейлер аниме «Терминатор» по вселенной фильмов с Арнольдом Шварценеггером. Его премьера состоится 29 августа.
Сюжет расскажет о героине, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти ученого Малкольма Ли, который разрабатывает ИИ, способный конкурировать со Скайнетом. За ним охотится безжалостная машина-убийца в облике человека.
Гениального программиста и отца троих детей Малкольма Ли озвучит Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер»). В озвучке также участвуют Росарио Доусон, Энн Дауд и Соноя Мидзуно, а также Тимоти Олифант в роли Терминатора.
Шоураннером проекта станет Маттсон Томлин, сценарист второй части «Бэтмена» Мэтта Ривза. Режиссером выступит Масаси Кудо.
Восьмисерийный сериал, созданный японской анимационной студией Production IG («Призрак в доспехах»), станет частью вселенной Терминатора, но будет сосредоточен вокруг новых персонажей. Это будет первый анимационный проект в истории франшизы.