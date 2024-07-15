На медиафасадах Москвы провели текстовую трансляцию финала Евро для тех, кто не успел домой

Okko показал финал Евро-2024 не только на своем сайте, но и на крупнейших медиафасадах Москвы и Подмосковья. Текстовая трансляция велась на экранах медиахолдинга Maer и позволила в реальном времени следить за ходом матча автомобилистам, не успевшим вернуться домой.