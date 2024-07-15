На медиафасадах Москвы провели текстовую трансляцию финала Евро для тех, кто не успел домой

Okko показал финал Евро-2024 не только на своем сайте, но и на крупнейших медиафасадах Москвы и Подмосковья. Текстовая трансляция велась на экранах медиахолдинга Maer и позволила в реальном времени следить за ходом матча автомобилистам, не успевшим вернуться домой.
По данным-онлайн кинотеатра, анонс матча и текстовую трансляцию от Okko увидели на цифровых экранах более 4 млн человек. Среди них те, кто возвращался в воскресный вечер по крупнейшим столичным магистралям из загорода.
В финальном матче Евро-2024 испанцы победили англичан со счетом 2:1. Для Испании эта победа на Европейском чемпионате стала четвертой в истории — так часто Евро не выигрывала ни одна страна.
Okko показывал не только финал, но и все матчи чемпионата. В студии онлайн-кинотеатра игру европейских команд обсуждали звезды футбола Давид Трезеге, Мауро Каморанези и Саво Милошевич, актеры Никита Ефремов, Александр Цыпкин и другие.
С сезона 2024/2025 Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА.