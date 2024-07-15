«Как‑то раз пошла гулять я с иностранцем»: вышел тизер байопика «Комбинация» от авторов «Лада Голд»

Стриминговый сервис Wink выпустил тизер байопика о группе «Комбинация». У сериала пока нет конкретной даты релиза, но он должен случиться в скором времени.
Минутный ролик представляет главных героинь в образах участниц герлз-бэнда. В центре внимания находятся Елизавета Базыкина в роли Татьяны Ивановой и Анастасия Уколова, играющая Алину Апину.
Вместе с ними в кадре появляются и Дарья Руденок (играет бас-гитаристку Ольгу Ахунову), Татьяна Струженкова (исполняет роль клавишницы Светланы Костыко за накрытым пленкой синтезатором) и Полину Гухман (играет барабанщицу Юлию Козюлькову). Впятером они кружатся по сцене под первый хит коллектива «Russian Girls».
«По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым. Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову, Алену Апину и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе», — говорится в синопсисе.
Кроме девушек в сериале задействованы Никита Кологривый, Павел Прилучный, Аскар Ильясов и Стася Милославская. Производством занимаются «НМГ Студия» и «Лунапарк», а над сериалом работали режиссер Никита Власов и сценарист Егор Чичканов — в прошлом они вместе сделали успешный сериал «Лада Голд».