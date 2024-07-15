Рузиль Минекаев сыграет главную роль в фэнтези-блокбастере по «Руслану и Людмиле»

Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина») исполнят главные роли в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила». Об этом сообщается в телеграм-канале кинокомпании «Марс Медиа».
Съемки новой версии произведения Александра Пушкина начнутся весной 2025 года. Релиз запланирован на 2027 год.
Сюжет расскажет о молодом витязе Руслане, который встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из достойных молодцев — Рагдая, Ратмира или Фарлафа.
«Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать: Владимир против, а потом Людмилу и вовсе похищает завистливый колдун Черномор, жаждущий отомстить князю за былые обиды», — гласит синопсис.
Режиссером фильма станет Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»). Ранее лентой руководил Рустам Мосафир («Король и шут»), но он покинул проект и ушел снимать сериал «Лукоморье», который тоже базирующийся на «Руслане и Людмиле». Его место занял Джаник Файзиев, но и он позже ушел.