Рузиль Минекаев сыграет главную роль в фэнтези-блокбастере по «Руслану и Людмиле»

Режиссером фильма станет Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»). Ранее лентой руководил Рустам Мосафир («Король и шут»), но он покинул проект и ушел снимать сериал «Лукоморье», который тоже базирующийся на «Руслане и Людмиле». Его место занял Джаник Файзиев, но и он позже ушел.