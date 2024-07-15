Глава комитета Госдумы сообщила о негативном влиянии военной операции на демографию

Она отметила, что показатели рождаемости за первое полугодие 2024 года даже хуже, чем показатели прошлого года. Число детей в стране остается неизменным — 30 млн, а рожать отваживаются только те семьи, в которых уже есть опыт воспитания ребенка, считает депутатка. По ее мнению, это вызвано не только внутренними проблемами, но и глобальными.