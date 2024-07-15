Глава комитета Госдумы сообщила о негативном влиянии военной операции на демографию

Военная операция на территории Украины негативно влияет на рождаемость и качество жизни семей с детьми. Об этом заявила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.
Она отметила, что показатели рождаемости за первое полугодие 2024 года даже хуже, чем показатели прошлого года. Число детей в стране остается неизменным — 30 млн, а рожать отваживаются только те семьи, в которых уже есть опыт воспитания ребенка, считает депутатка. По ее мнению, это вызвано не только внутренними проблемами, но и глобальными.
«Мы не можем сегодня умалчивать, что спецоперация внесла свою недобрую лепту в то положение дел, которое сейчас складывается у нас и с рождаемостью, и с качеством жизни семей с детьми» — сказала она.
«300 тыс. мобилизованных, еще столько же добровольцев — это те самые ребята, которые представляют очень серьезный ресурс с точки зрения деторождения», — добавила глава думского комитета.
Останина усомнилась, что проблему могут исправить лишь материальные меры поддержки тех семей, где сейчас воспитываются дети.
За первые пять месяцев убыль населения России составила 282 тыс. человек — это на 45 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число родившихся сократилось на 2,1%, сообщила вице-спикерка Госдумы Анна Кузнецова. При этом количество разводов на 3,5% превышает число браков (развелись 271 тыс. пар, вступили в брак — 260 тыс.).