Мигрантам проведут лекцию о том, что не стоит шептаться на родном языке звать посторонних «брат»

Федеральное агентство по делам национальностей разработало адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. В 70-минутной лекции им расскажут, что на улице не стоит шептаться на родном языке, а «большие деньги из бюджета СССР позволяли» их родным республикам успешно развиваться. С содержанием учебного материала ознакомился «Коммерсант».
Курс в скором времени должны внедрить в регионы, впрочем, мигрантов пока не обязывают его проходить. По словам замглавы ФАДН, материал уже прошел апробацию в четырех регионах РФ, включая Московскую область. «На сегодняшний день большинство субъектов РФ разработали свой региональный компонент, то есть особенности своей культуры, особенности традиций каждого субъекта», — добавил он.
Обучающая программа состоит из четырех частей: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии».
В первой четверти аудитории расскажут о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также о правилах оформления патента и заключения трудового договора. К тому же лектору надо упомянуть о возможности «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в Вооруженных силах».
В компоненте о неформальном поведении слушателям напомнят, что они находятся «не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России». Авторы отмечают, что в стране важно знать русский язык, обращения «брат» или «сестра» не подходят для посторонних людей, а иностранцам «не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей».
«Важно помнить, что Россия — светское государство. В России не принято демонстрировать отношение к какой‑либо религии публично, совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных», — говорится в курсе.
Еще в разделе упомянуто, что «в России всегда проявляется особое отношение к памяти о Великой Отечественной войне», поэтому «вести себя у памятников Великой Отечественной войны, в том числе у Вечного огня, нужно соответствующе, с уважением, а их осквернение строго карается».
Внимание мигрантов обратят и на «основы поведения с противоположным полом». «Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно. Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство», — сообщают авторы лекции и добавляют, что «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», рукоприкладство, особенно в отношении женщин, недопустимо.
В части о наказаниях за нарушение законов страны авторы предупреждают о недопустимости «участия в экстремистской и террористической деятельности» и призывают не ходить на митинги и демонстрации. Также тут лекторам предлагают упомянуть позитивные примеры поведения мигрантов, например «героический поступок, совершенный иностранным гражданином для предотвращения террористического акта».
Наконец, в составляющей об «истории отношений России и стран Центральной Азии» авторы лекции подчеркивают, что «русскими были основаны крепости, которые впоследствии стали крупными городами Центральной Азии», а «вхождение среднеазиатских земель в XIX веке в Российскую империю хорошо повлияло на развитие экономики Центральной Азии».
В ФАДН уверены, что во времена Советского Союза «связь наших регионов только крепла», поскольку «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться»: «Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик». Авторы лекции призывают: «Нельзя забывать нашу общую историю, наши победы и поражения. Мы бок о бок сражались и победили в борьбе с такой страшной мировой угрозой, как нацизм. Если мы сможем сохранить эту связь, то сможем стать еще сильнее».
Среди образовательных материалов есть и 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур в каждом видео говорит: «Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет».