Мигрантам проведут лекцию о том, что не стоит шептаться на родном языке звать посторонних «брат»

Внимание мигрантов обратят и на «основы поведения с противоположным полом». «Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно. Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство», — сообщают авторы лекции и добавляют, что «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», рукоприкладство, особенно в отношении женщин, недопустимо.