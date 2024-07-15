В России снимут фильм про группу «Звери». За продакшен будет отвечать «Наше кино», сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Рабочее название ленты — «Все, что тебя касается». Подробности сюжета не уточняются. Кто исполнит главные роли, также неизвестно.
Режиссером фильма выступит основатель группы «Звери» и постановщик Александр Войтинский («Поморы», «По щучьему велению»). Еще он напишет сценарий. Спродюсирует картину Максим Рогальский.
Ранее в российский прокат вышел фильм «Тур с Иванушками». Почти за месяц его сборы превысили 100 млн долларов. В ближайшее время в кинотеатрах выйдет картина про группу «Руки вверх!», а на стримингах — сериал про «Комбинацию».