В России снимут фильм про группу «Звери»

Сегодня в 15:09
Фото: «Звери»/«ВКонтакте»

В России снимут фильм про группу «Звери». За продакшен будет отвечать «Наше кино», сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Рабочее название ленты — «Все, что тебя касается». Подробности сюжета не уточняются. Кто исполнит главные роли, также неизвестно.

Режиссером фильма выступит основатель группы «Звери» и постановщик Александр Войтинский («Поморы», «По щучьему велению»). Еще он напишет сценарий. Спродюсирует картину Максим Рогальский.

Ранее в российский прокат вышел фильм «Тур с Иванушками». Почти за месяц его сборы превысили 100 млн долларов. В ближайшее время в кинотеатрах выйдет картина про группу «Руки вверх!», а на стримингах — сериал про «Комбинацию».

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