В России снимут фильм про группу «Звери»

Ранее в российский прокат вышел фильм «Тур с Иванушками». Почти за месяц его сборы превысили 100 млн долларов. В ближайшее время в кинотеатрах выйдет картина про группу «Руки вверх!», а на стримингах — сериал про «Комбинацию».