Экс-гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер сделал каминг-аут

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер признался, что состоит в однополых отношениях. У себя в инстаграме* он опубликовал фото, на котором стоит в обнимку со своим партнером.
За 16 часов пост Шумахера набрал более 330 тыс. лайков, при том что на экс-автогонщика подписаны в соцсети около 200 тыс. человек.
С 2001 по 2014 год Ральф Шумахер состоял в браке с Корой Бринкманн — бывшей моделью, а ныне телеведущей и участницей автогонок. В 2001 году у них родился сын Дэвид.
Ральф выступал в «Формуле-1» с 1997 по 2007 год, завоевав шесть побед на этапах «Королевских гонок». Несмотря на это, он оставался в тени старшего брата Михаэля, из‑за чего получил прозвище Мистер Брат.
Сейчас Ральф Шумахер владеет гоночной командой в низших сериях и иногда выступает по телевидению в качестве эксперта по автогонкам.
Его брат Михаэль Шумахер после несчастного случая на горнолыжном курорте в 2013 году не способен самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими. В 2021 году Netflix представил о нем документальный фильм, а «Афиша Daily» написала рецензию.
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