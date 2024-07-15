Николас Кейдж не хочет играть серийных убийц после роли в «Собирателе душ»

«К тому же я уже немного отстаю по графику от следующего проекта, „Сына плотника“. Обычно по утрам я встаю на орбитрек, на нем и читаю сценарии. Сначала читаю его до конца, потом листаю в обратном порядке. Затем я выбираю самые большие, насыщенные диалогами сцены и проговариваю их в первую очередь, чтобы пропустить через себя. Два месяца ношу их, прокручиваю в голове, и, когда выхожу на съемочную площадку, я уже не думаю о них, а просто плыву по течению», — объясняет свой метод подготовки к ролям актер.