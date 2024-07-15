Николас Кейдж не хочет играть серийных убийц после роли в «Собирателе душ»

Николас Кейдж устал от насилия в своих картинах. После роли в хорроре «Собиратель душ» актер пообещал больше не играть серийных убийц. Об этом он рассказал в интервью The New Yorker.
«Я знаю, что после „Собирателя душ“ мой телефон будет разрываться от звонков продюсеров с предложениями сыграть маньяков. Но мне не нравится это делать, я не люблю насилие. Не хочу играть людей, которые причиняют боль другим», — делится Кейдж.
По его словам, после появления в фильме ужасов он займется чем‑то по-настоящему пугающим — сериалами. Кейджа ждут роли в «Нуаре» про Человека-паука, а также в мини-проекте «Сын плотника».
«Телевидение пугает меня тем, как мало оно дает времени на усвоение либретто, а затем тебя ждут бесконечные съемки. И я подумал: „Ну вот он, вызов“. Я боюсь этого. Я никогда раньше так много не готовился», — сетует Кейдж.
«К тому же я уже немного отстаю по графику от следующего проекта, „Сына плотника“. Обычно по утрам я встаю на орбитрек, на нем и читаю сценарии. Сначала читаю его до конца, потом листаю в обратном порядке. Затем я выбираю самые большие, насыщенные диалогами сцены и проговариваю их в первую очередь, чтобы пропустить через себя. Два месяца ношу их, прокручиваю в голове, и, когда выхожу на съемочную площадку, я уже не думаю о них, а просто плыву по течению», — объясняет свой метод подготовки к ролям актер.
«И вот проблема в том, что на протяжении двух месяцев мне нужно помногу запоминать каждый день, а потом выпускать это из себя все до конца съемок. Это очень непросто», — объясняет он.
Кейдж оценил работу над сериалом как равную четырем фильмам за пять месяцев.
«И у меня есть еще один фильм, к которому я должен подготовиться, а потом еще один, сразу после него, и это еще один персонаж, который не похож на меня», — сказал Кейдж, добавив, что этот персонаж — «несносный парень» и «ботаник», похожий на персонажа из «Героя наших снов».
Впрочем, судя по реакциям на «Собирателя душ», Кейджу необычайно удалась эта роль. Критики называют новый хоррор одним из величайших фильмов о серийных убийцах и сравнивают его с «Молчанием ягнят».
Сборы также обрадуют актера и студию Neon: «Собиратель душ» принес в кинотеатры США 22,6 млн долларов в первые выходные и показал лучший старт для независимых хорроров за последние 10 лет.