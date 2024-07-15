«Какой дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: у драмы «Игры» вышел полноценный трейлер

«Кинопоиск» показал трейлер драмы «Игры». Первая серия проекта о подготовке Олимпийских игр 1980 года в Москве появится на стриминге 3 августа.
Героями сериала станут функционеры, ответственные за проведение главных спортивных состязаний в истории Союза. Их задача осложняется негативной международной реакцией на вторжение советских войск в Афганистан, а также трудностями с бюджетом.
В центре сюжета окажется сын номенклатурщика, отправленный работать волонтером в оргкомитет после скандала. В отделе он столкнется со строгой дочерью военного и множеством персонажей, которые покажут ему соревнования с новой стороны и изменят взгляды на жизнь.
Режиссером проекта стал Евгений Стычкин, он же сыграл одну из ролей. Вместе с ним за производство сериала отвечает команда авторов «Нулевого пациента».
Кроме того, на экране появятся: Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Гордин, Алексей Серебряков, Александра Бортич, Сергей Чонишвили и Леонид Каневский. Также в трейлере внимание на себя обращает Юрий Стоянов в роли Леонида Брежнева.
По данным «Спортса», «принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя».
«Матч ТВ», VK и стриминговые сервисы также не стали приобретать права на соревнования из‑за малого числа участников из России.