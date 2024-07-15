«Какой дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: у драмы «Игры» вышел полноценный трейлер

Сегодня в 12:55
Фото: кадр из фильма/«Кинопоиск»

«Кинопоиск» показал трейлер драмы «Игры». Первая серия проекта о подготовке Олимпийских игр 1980 года в Москве появится на стриминге 3 августа.

Героями сериала станут функционеры, ответственные за проведение главных спортивных состязаний в истории Союза. Их задача осложняется негативной международной реакцией на вторжение советских войск в Афганистан, а также трудностями с бюджетом.

В центре сюжета окажется сын номенклатурщика, отправленный работать волонтером в оргкомитет после скандала. В отделе он столкнется со строгой дочерью военного и множеством персонажей, которые покажут ему соревнования с новой стороны и изменят взгляды на жизнь.

Режиссером проекта стал Евгений Стычкин, он же сыграл одну из ролей. Вместе с ним за производство сериала отвечает команда авторов «Нулевого пациента».

Кроме того, на экране появятся: Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Гордин, Алексей Серебряков, Александра Бортич, Сергей Чонишвили и Леонид Каневский. Также в трейлере внимание на себя обращает Юрий Стоянов в роли Леонида Брежнева.

Олимпийские игры 2024 года в Париже не покажут в России. Это произойдет впервые за 40 лет.

По данным «Спортса», «принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя».

«Матч ТВ», VK и стриминговые сервисы также не стали приобретать права на соревнования из‑за малого числа участников из России.

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