«Какой дурак придумал эту Олимпиаду в Москве проводить?»: у драмы «Игры» вышел полноценный трейлер

В центре сюжета окажется сын номенклатурщика, отправленный работать волонтером в оргкомитет после скандала. В отделе он столкнется со строгой дочерью военного и множеством персонажей, которые покажут ему соревнования с новой стороны и изменят взгляды на жизнь.