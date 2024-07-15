С начала лета в водоемах России погибли 215 детей

За полтора месяца активного купания в водоемах России погибли 1314 человек, среди которых 215 детей. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС. Спасти из воды с начала лета удалось 358 человек, включая 88 детей.
«В жару водоемы как магнит притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми, — все это приводит к трагедии», — сказал глава МЧС Александр Куренков, отметив, что гибель на воде растет как среди взрослых, так и среди детей.
В МЧС просят не оставлять детей у водоемов одних или под присмотром старших братьев и сестер. Ребенка необходимо обучить плаванию, надеть на него специальные нарукавники и спасательный жилет, научить его звать на помощь.
Неделю назад Куренков сказал, что с начала лета на водоемах погибли 1056 человек. Таким образом, лишь за неделю статистика пополнилась 258 смертями. Глава МЧС отметил, что показатели этого года значительно превышают показатели прошлого.