С начала лета в водоемах России погибли 215 детей

«В жару водоемы как магнит притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми, — все это приводит к трагедии», — сказал глава МЧС Александр Куренков, отметив, что гибель на воде растет как среди взрослых, так и среди детей.