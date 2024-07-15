На ярмарке искусства в Петербурге прозвучит шоукейс Пикника «Афиши»

Галерея KGallery и «Афиша» устроят в Петербурге ежегодную ярмарку искусства «Из профессорской квартиры». Она пройдет 20 и 21 июля в скандинавском саду пространства Hideout.
На ярмарке можно будет посмотреть и купить графику современных художников, а также присоединиться к лекциям и экскурсиям по историческому петербургскому району Коломна. Компания «Про:взгляд» организует на ярмарке кинопоказ.
В музыкальной программе — шоукейс Пикника «Афиши», подготовленный специально для ярмарки. В течение двух дней в пространстве Hideout будут проходить живые выступления музыкантов в разных жанрах и диджей-сеты. Группа Dizzy Dutch Duck представит на шоукейсе концептуальную джазовую программу.
«„Афиша“ всегда стремилась создавать и продвигать необычные и запоминающиеся события, объединяя различные виды искусства. В августе мы впервые проведем Пикник „Афиши“ в Санкт-Петербурге, а накануне, в июле, рады презентовать здесь же наш шоукейс с яркими выступлениями музыкантов, чтобы дать почувствовать особую атмосферу фестиваля», — отметил гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.
Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в московских «Лужниках», а 10 и 11 августа переместится на Елагин остров в Петербурге. В обоих городах будут по три тематические сцены: главная — с актуальной музыкой от состоявшихся артистов и ярких новичков, сцена, посвященная хип-хопу и R’n’B, а также третья — с локальными инди-звездами и электронной музыкой.
Среди хедлайнеров — Feduk, Найк Борзов, Pharaoh, Хаски, Boulevard Depo, Pompeya, Масло Черного Тмина, Куок, Mirèle, Сюзанна.