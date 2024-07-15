«Эн+» открыл для иркутян «Территорию ярких эмоций» на фестивале «Энергия+»

В Иркутске, на набережной Ангары, прошел крупнейший в Сибири культурный фестиваль «Энергия+», организованный холдингом «Эн+». С 12 по 14 июля более 16 тыс. жителей и гостей города посетили показы хитов отечественного кинопроката под открытым небом, а также паблик-токи и творческие встречи с известными российскими актерами, писателями и режиссерами.