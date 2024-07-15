«Эн+» открыл для иркутян «Территорию ярких эмоций» на фестивале «Энергия+»

В Иркутске, на набережной Ангары, прошел крупнейший в Сибири культурный фестиваль «Энергия+», организованный холдингом «Эн+». С 12 по 14 июля более 16 тыс. жителей и гостей города посетили показы хитов отечественного кинопроката под открытым небом, а также паблик-токи и творческие встречи с известными российскими актерами, писателями и режиссерами.
Главными гостями стали популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Алексей Чадов, Виктория Исакова, Роман Панков, а также режиссер Артемий Драгунский. Вместе с артистами зрители посмотрели и обсудили новинки российского кинопроката «Непослушник-3», «Денискины рассказы», «Культурная комедия» и «Сто лет тому вперед».
Организаторы также пригласили писательницу Татьяну Толстую на первую в Иркутске творческую встречу, позвали на открытые лекции и паблик-токи Шамиля Идиатулина, Павла Басинского, Льва Зулькарнаева и Роберта Гараева. В итоге звездные гости провели около 5 часов на автограф-сессиях, подарив пришедшим больше 2200 подписей.
Куратором фестиваля в формате семейного пикника выступила создательница сообщества любителей книг Ohmybooks Анна Попова.
Вместе с «Читай-городом» организаторы организовали увлекательную книжную ярмарку, специально для которой лидер рынка литературы объединил новинки в уникальные подборки: «Энергия любви», «Энергия взросления», «Энергия осознанности», «Энергия здоровья». Гости мероприятия приобрели и унесли домой более 2000 томов.
Под конец второго дня фестиваля один из самых популярных столичных диджеев Артемий Золотов сыграл энергичный сет с модной музыкой и спецэффектами.
В арт-зоне «Энергии+» скульпторы со всей России представили уникальные объекты из соломы, спроектированные с помощью искусственного интеллекта. Эти произведения искусства символизировали силу, красоту и хрупкость природы. Лучшие среди них помогли выбрать больше 2300 гостей фестиваля.
На фестивальном фуд-корте работали точки известных городских проектов, где было подано 500 тарелок плова, почти 2000 порций шашлыка, 623 бургера, 350 початков вареной кукурузы, 250 корн-догов, а также 3000 порций кофе и лимонадов.
В детском городке посетителей ждала масштабная программа с семейными эстафетами, активными играми, соревнованиями, мастер-классами и квизами. Юные гости праздника своими руками смастерили более 1000 ветерков — символов «Энергии+», потратили 5 литров специального раствора в ходе мыльного батла и подарили нерпе больше 5000 обнимашек. Еще одним сюрпризом для них стало «Гигантик-флай-шоу» с героями в цветных надувных костюмах.
Проведение фестиваля стало уже традиционным — таким образом компания «Эн+», основанная Олегом Дерипаской, делает культурный досуг жителей Иркутской области более ярким и разнообразным.