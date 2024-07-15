Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию

Все поезда — пригородные и дальнего следования — продолжат прибывать к вокзалу и отправляться от него по расписанию. Кассами и залами ожидания можно будет воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Дептранс разместит навигацию, которая укажет, как пройти к поездам.