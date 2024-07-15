Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию

С 11 августа пассажирское здание Ленинградского вокзала в Москве закроют для обновления и интеграции в систему городского транспорта. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.
Все поезда — пригородные и дальнего следования — продолжат прибывать к вокзалу и отправляться от него по расписанию. Кассами и залами ожидания можно будет воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах. Дептранс разместит навигацию, которая укажет, как пройти к поездам.
Проект развития вокзала департамент разрабатывает вместе с РЖД. Его интеграцией в систему городского транспорта займется Московский метрополитен. Сроки проведения работ не уточняются.
«Площадь трех вокзалов — крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются 2 диаметра, 2 линии метро, наземный городской транспорт, поезда дальнего следования. В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему Московского транспорта по задаче мэра Сергея Собянина», — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Здание Ленинградского вокзала было построено в 1844–1851 годах по проекту Константина Тона. Ленинградский вокзал — «близнец» Московского вокзала в Петербурге, их здания отличаются лишь некоторыми особенностями.
Последняя реконструкция Ленинградского вокзала проходила с 2011 по 2013 год. Тогда в здании воссоздали дореволюционный интерьер, установили автоматические камеры хранения багажа и ручной клади, средства контроля и досмотра пассажиров, отремонтировали инженерные системы, а рядом сделали парковку на 250 автомобилей.