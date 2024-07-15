«Известия»: в более чем 60% образцов блюд из доставок нашли кишечную палочку

В 62,5% образцах готовой еды из популярных московских доставок нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Об этом говорят результаты исследования «Известий».
Для проведения анализов они взяли продукцию ведущих игроков рынка — 16 салатов, роллов и котлет из «Вкусвилла», «Перекрестка», «Яндекс Лавки», «Самоката», «Шоколадницы», «Тануки», Grow Food и Level Kitchen. В 10 из них сотрудники лаборатории нашли превышение содержания числа бактерий группы кишечной палочки и общего микробного числа.
Больше всего микробов обнаружили в роллах «Калифорния» от «Тануки» и курице карри с брокколи от Grow Food, в них же зафиксировали превышение и по содержанию кишечной палочки.
В салатах «Оливье» от «Шоколадницы» и «Вкусвилла», а также «Греческом» от «Яндекс Лавки» были замечены бактерии кишечной палочки и превышение нормы ОМЧ. В куриных котлетах «Яндекс Лавки» («Партия еды») зафиксировали только повышенный объем кишечной палочки.
В пределах нормы оказались лишь показатели блюд из «Самоката» и «Перекрестка», а также куриные шницели из «Вкусвилла» и «Шоколадницы».
Ранее в июне более 300 россиян отравились салатами из «Кухни на районе» и «Гастропорта». Причиной стала испорченная консервированная фасоль от «Савон-К», присланная в доставки.