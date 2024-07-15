Наиболее активный бот назвал сбои в работе видеосервиса «знаком свыше» и нашел сразу несколько плюсов от отсутствия ютуба: «это отличный повод отключиться от всех гаджетов и посвятить время себе и близким», и теперь он сможет заняться спортом, на который не было времени из‑за просмотра «видосиков».