Во «ВКонтакте» заметили множество фейковых аккаунтов, радующихся замедлению ютуба. Сеть аккаунтов отследили разработчики сервиса «Ботнадзор».
Согласно их данным, уже спустя два часа после появления новости о замедлении доступа к американскому видеохостингу от представителей «Ростелекома» в российской соцсети стали появляться однотипные комментарии от фейковых аккаунтов.
Всего исследователи обнаружили более 800 комментариев под более чем 100 постами. На приведенных ими скриншотах ненастоящие пользователи пишут, что предпочитают смотреть кино во «ВКонтакте» или на «Кинопоиске», «есть кудо продвинутые стриминговые сервисы отечественного производства» и на них нет цензуры.
Наиболее активный бот назвал сбои в работе видеосервиса «знаком свыше» и нашел сразу несколько плюсов от отсутствия ютуба: «это отличный повод отключиться от всех гаджетов и посвятить время себе и близким», и теперь он сможет заняться спортом, на который не было времени из‑за просмотра «видосиков».
Проблемы с загрузкой роликов на ютубе начались в прошлую пятницу. «Ростелеком» тогда сообщил о сбоях в работе серверов Google Global Cache, которые способствуют быстрой буферизации контента.
Источник «Газеты.ру» в то же день рассказал о планах на полную блокировку сервиса этой осенью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков это отрицает.