Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года

Выйдя в основе испанцев, Ламин Ямаль в возрасте 17 лет и 1 дня (да, 13 июля у него был день рождения) стал самым молодым игроком в истории финалов Евро и чемпионатов мира. Он перебил прошлый рекорд Пеле, державшийся 65 лет. Кроме этого, футболист «Барселоны» получил награду лучшему молодому футболисту турнира.