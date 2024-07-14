Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года

Сборная Испании выиграла в финале чемпионата Европы 2024 года. В последнем матче турнира она переиграла команду Англии со счетом 2:1.
Первого мяча испанцев пришлось ждать до начала второго тайма. Нико Уильямс нашел пространство на левом фланге, получил пас от Ламина Ямаля и пробил ровно в правый нижний угол.
Спустя 25 минут Коул Палмер сравнял счет точным ударом из‑за пределов штрафной. Однако за 4 минуты до конца основного времени Микель Оярсабаль установил окончательный счет.
Лучшим игроком турнира назвали Родри.
Выйдя в основе испанцев, Ламин Ямаль в возрасте 17 лет и 1 дня (да, 13 июля у него был день рождения) стал самым молодым игроком в истории финалов Евро и чемпионатов мира. Он перебил прошлый рекорд Пеле, державшийся 65 лет. Кроме этого, футболист «Барселоны» получил награду лучшему молодому футболисту турнира.
На пути к финалу испанцы не проиграли ни одного матча — уникальное достижение в истории Евро. В плей-офф они переиграли грузин, немцев и французов.