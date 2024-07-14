Карлос Алькарас снова обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона

21-летний Алькарас победил 24-кратного чемпиона турниров Большого шлема Джоковича в трех сетах за два часа 27 минут. Игра закончилась со счетом 6:2, 6:2, 7:6.
Алькараса выиграл четвертый титул Большого шлема. В июле 2023 года спортсмен победил Джоковича на Уимблдоне в пяти сетах. Он становился победителем на US Open, получив статус самого молодого игрока, ставшего первой ракеткой мира (тогда ему было 19 лет и 131 день).
Алькарас стал шестым в истории победителем «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне и четвертым в истории игроком, сумевшим дважды обыграть Джоковича в финалах турниров Большого шлема.
За победу Алькарас получит 2,7 млн фунтов призовых (около 3,5 млн долларов).