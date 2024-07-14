Карлос Алькарас снова обыграл Новака Джоковича в финале Уимблдона

Алькараса выиграл четвертый титул Большого шлема. В июле 2023 года спортсмен победил Джоковича на Уимблдоне в пяти сетах. Он становился победителем на US Open, получив статус самого молодого игрока, ставшего первой ракеткой мира (тогда ему было 19 лет и 131 день).