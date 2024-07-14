В Евпатории 19 детей из лагеря обратились в больницу с тошнотой и болями в животе

Сегодня в 19:55
Фото: Polytechnic Museum/Flickr

Не менее девятнадцати детей из лагеря в Евпатории попали в больницу с недомоганием. Следственный комитет РФ начала проверку, сообщается в его телеграм-канале.

Дети попали в больницу с тошнотой, головными болями и болями в животе. Предварительно установлено, что причиной ухудшения здоровья стал ротавирус, передает «Газета.ru».

Отмечается, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас все они в стабильном состоянии. Их состояние усугубил солнечный удар: дети проводили много времени на улице в жару.

Тем временем в лагере проводит проверку Роспотребнадзор, но нарушений пока не обнаружили.

В конце июня в Подмосковье в доме отдыха 20 детей в возрасте от восьми до 15 лет отравились. Они жаловались на тошноту и диарею.

8 июля в Удмуртии 24 ребенка отравились во время отдыха в летнем оздоровительном лагере «Алые зори». Четверым детям потребовалась госпитализация. Полиция возбудила уголовное дело.

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