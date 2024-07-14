В Евпатории 19 детей из лагеря обратились в больницу с тошнотой и болями в животе

Не менее девятнадцати детей из лагеря в Евпатории попали в больницу с недомоганием. Следственный комитет РФ начала проверку, сообщается в его телеграм-канале.
Дети попали в больницу с тошнотой, головными болями и болями в животе. Предварительно установлено, что причиной ухудшения здоровья стал ротавирус, передает «Газета.ru».
Отмечается, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас все они в стабильном состоянии. Их состояние усугубил солнечный удар: дети проводили много времени на улице в жару.
Тем временем в лагере проводит проверку Роспотребнадзор, но нарушений пока не обнаружили.
В конце июня в Подмосковье в доме отдыха 20 детей в возрасте от восьми до 15 лет отравились. Они жаловались на тошноту и диарею.
8 июля в Удмуртии 24 ребенка отравились во время отдыха в летнем оздоровительном лагере «Алые зори». Четверым детям потребовалась госпитализация. Полиция возбудила уголовное дело.