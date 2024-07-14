СМИ: в машине и доме подозреваемого в стрельбе по Трампу нашли взрывчатку

В автомобиле и доме 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, обнаружили взрывчатку. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CNN со ссылкой источники, знакомые с ходом следствия.
Автомобиль Крукса нашли припаркованным неподалеку от места проведения митинга экс-президента США в городе Батлере. В ходе разговора с родителями Крукса выяснилось, что полуавтоматическая винтовка AR-15, которую подозреваемый использовал для покушения на политика, была приобретена его отцом.
Покушение на Трампа произошло 14 июля. Пуля стрелка попала кандидату в президенты США в ухо, два человека получили ранения, один скончался.
В итоге выяснилось, что, кроме ранения уха, Трамп не пострадал. «Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране», — сказал он. Стрелок был убит.