СМИ: в машине и доме подозреваемого в стрельбе по Трампу нашли взрывчатку

Сегодня в 18:57

В автомобиле и доме 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, обнаружили взрывчатку. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CNN со ссылкой источники, знакомые с ходом следствия.

Автомобиль Крукса нашли припаркованным неподалеку от места проведения митинга экс-президента США в городе Батлере. В ходе разговора с родителями Крукса выяснилось, что полуавтоматическая винтовка AR-15, которую подозреваемый использовал для покушения на политика, была приобретена его отцом.

Покушение на Трампа произошло 14 июля. Пуля стрелка попала кандидату в президенты США в ухо, два человека получили ранения, один скончался.

В итоге выяснилось, что, кроме ранения уха, Трамп не пострадал. «Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране», — сказал он. Стрелок был убит.

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