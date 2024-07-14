Конор Макгрегор все-таки вернется в UFC в этом году

Сегодня в 17:29

Конор Макгрегор анонсировал возвращение в UFC. В своем твиттере он пообещал, что это случится до конца года.

Отвечая на твит бойца Майкла Чендлера, с которым у ирландца ранее должен был случиться бой, Макгрегор рассказал о встрече с главой промоушена Дэной Уайтом.

«Сегодня говорил с Дэной о нашей новой дате, и все выглядит неплохо! Точно будет в 2024-м», — написал Макгрегор.

В июне этого года матч между ним и Чендлером пришлось отменить. Причиной стала травма мизинца у ирландца за несколько недель до встречи на ринге. Бой должен был стать первым для Макгрегора за три года.

Продажи билетов на возвращение спортсмена принесли UFC больше 20 млн долларов — это стало новым рекордом лиги.

За время вне смешанных единоборств Макгрегор успел получить первую актерскую роль. Вместе с Джейком Джилленхоллом он сыграл в боевике «Дом у дороги».

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