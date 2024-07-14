В США создали законопроект о запрете на удаление водяных знаков ИИ из контента

Попытки ввести сферу искусственного интеллекта в законодательное поле РФ тоже были. В 2021 году правительство, «Яндекс» и «Сбер» подписали первый в стране кодекс этики ИИ. В 2023-м было объявлено о подготовке закона о регуляции этой сферы. Тем временем Минцифры планирует создание системы по выявлению дипфейков.