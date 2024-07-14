В США создали законопроект о запрете на удаление водяных знаков ИИ из контента

Сенат США представил очередной законопроект о защите творчества от искусственного интеллекта. Авторы инициативы предлагают сделать незаконным удаление и подделку маркировки о том, что контент создал ИИ, сообщает The Verge.
Закон о защите источника и целостности контента от редактирования и фальсификации (COPIED Act) требует от разработчиков генеративного ИИ добавлять информацию о происхождении контента (идентификационные данные, встроенные в цифровой контент, например водяные знаки) или разрешать отдельным лицам самостоятельно прикреплять такую информацию. За соблюдением правил следили бы Федеральная торговая комиссия (FTC) и генеральные прокуроры штатов.
Как пишет Mashable, закон мог бы помочь художникам, музыкантам и даже журналистам не допускать попадания их оригинальных работ в наборы данных, используемые для обучения моделей ИИ. Профсоюз художников SAG-AFTRA, Ассоциация звукозаписывающей индустрии, Альянс новостей и медиа и Альянс за права художников уже выступили в поддержку инициативы.
Узаконенный доступ к такой информации может помочь с определением сгенерированного ИИ контента (например, дипфейков) и ограничить использование чужих данных без согласия владельца.
В марте федеральные агентства США обязали взять на работу старшего руководителя по внедрению и использованию систем ИИ. В стране нет законов, регулирующих ИИ. Указ об искусственном интеллекте содержит только рекомендации.
Попытки ввести сферу искусственного интеллекта в законодательное поле РФ тоже были. В 2021 году правительство, «Яндекс» и «Сбер» подписали первый в стране кодекс этики ИИ. В 2023-м было объявлено о подготовке закона о регуляции этой сферы. Тем временем Минцифры планирует создание системы по выявлению дипфейков.