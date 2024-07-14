Джереми Кларксон прекратит сотрудничество с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем

Джереми Кларксон, Ричард Хэммонд и Джеймс Мэй завершат сотрудничество после выхода последнего эпизода The Grand Tour. Похоже, что Кларксон сосредоточится на собственном шоу о ферме. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на реестр Регистрационной палаты Великобритании.
Издание обратило внимание, что 11 июля трио телеведущих подали заявку на ликвидацию компании W Chump and Sons, которая занималась производством реалити-шоу The Grand Tour для Prime Video. Отмечается, что телезвезды также наняли консультанта для закрытия всех дел.
Успешный автомобильный проект возник после ухода Кларксона из аналогичного шоу Top Gear на «Би-би-си» в 2015 году. Хэммонд и Мэй последовали за коллегой и год спустя на сервисе Amazon появился первый эпизод The Grand Tour. Программа продержалась 5 сезонов, хотя последние два выходят в формате нерегулярных эпизодов из разных точек мира. Ближайший релиз случился в феврале этого года.
Известно, что до недавнего времени съемки финального специального выпуска велись в Зимбабве. В одном из интервью Ричард Хэммонд говорил, что втроем они примут решение о закрытии проекта «в то время, том месте и тем способом, которое нас устроит».
«Мы давно приняли решение. Единственное, что нас волнует, — это право решать, когда, где и как нам это сделать», — добавил он.
Судя по всему, Кларксон сосредоточится на съемках «Фермы Кларксона» — хитового реалити-проекта Prime Video, в котором ведущий занимается садоводством и разведением свиней во внушительном поместье. С момента премьеры в 2021 году документальный проект получил 4 сезона и стал самым популярным шоу стриминга в Великобритании, обогнав даже «Властелина колец»
Кроме этого, у Кларксона в планах запуск второго реалити — на этот раз он займется развитием паба, который приобрел за 1 млн фунтов.