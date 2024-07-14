Джереми Кларксон прекратит сотрудничество с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем

Успешный автомобильный проект возник после ухода Кларксона из аналогичного шоу Top Gear на «Би-би-си» в 2015 году. Хэммонд и Мэй последовали за коллегой и год спустя на сервисе Amazon появился первый эпизод The Grand Tour. Программа продержалась 5 сезонов, хотя последние два выходят в формате нерегулярных эпизодов из разных точек мира. Ближайший релиз случился в феврале этого года.