Умерла актриса «Зачарованных» Шеннен Доэрти

В возрасте 53 лет умерла актриса Шеннен Доэрти, сообщает Variety. Она известна по ролям Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в «Зачарованных».
«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — заявила журналу People публицист Доэрти Лесли Слоун.
В 2015 году Доэрти диагностировали рак груди, а в 2017-м она заявила, что находится в процессе ремиссии. Но в 2019 году рак вернулся и усугубился. Актриса продолжила работать, сыграв в фильмах «Ценою жизни» и «Список желаний». Она также вела популярный подкаст «Давайте будем честны с Шеннен Доэрти», в котором обсуждала свою карьеру и проблемы со здоровьем.