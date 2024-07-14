Умерла актриса «Зачарованных» Шеннен Доэрти

В 2015 году Доэрти диагностировали рак груди, а в 2017-м она заявила, что находится в процессе ремиссии. Но в 2019 году рак вернулся и усугубился. Актриса продолжила работать, сыграв в фильмах «Ценою жизни» и «Список желаний». Она также вела популярный подкаст «Давайте будем честны с Шеннен Доэрти», в котором обсуждала свою карьеру и проблемы со здоровьем.