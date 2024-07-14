Мэттью МакКонахи снова задумался о карьере политика

Сегодня в 13:29
Кадр: Southern Living/YouTube

Мэтью МакКонахи намекнул на возможное участие в политике, передает The New York Post. Актер посетил Национальную ассоциацию губернаторов в Солт-Лейк-Сити и в общих чертах высказался о президентской гонке США 2024 года.

МакКонахи начал разговор о развлекательном факторе в американской политике. По его мнению, «крайности, похоже, смещаются все дальше влево и дальше вправо», а «о порядочности, похоже, не может быть и речи». Политики перестали вести настоящие переговоры, потому что это «не так захватывающе, как автокатастрофа», а «мы — нация зевак», считает он.

«Мы садимся за стол переговоров, спорим, обзываем друг друга, и Америка видит, как мы это делаем. Это развлечение. Я работаю в индустрии развлечений. Но нашему руководству и лидерам необязательно быть работниками индустрии развлечений», — сказал МакКонахи.

Актер рассказал, что последние шесть лет «пытается разобраться» в политическом устройстве, и подтвердил, что все еще хочет баллотироваться. В 2021 году МакКонахи намеревался баллотироваться на пост губернатора штата Техас, но отказался от затеи. Были слухи, что он даже метил в кресло президента.

«Я многому учусь. Вчера вечером я многому научился. Я многому научился у вас вчера вечером. Через эту текилу, через эту текилу, сэр», — сказал МакКонахи. Он имел в виду посиделки с губернатором Нью-Джерси Филом Мерфи, о которых рассказал ранее.

Губернатор Гавайев Джош Грин призвал МакКонахи баллотироваться на пост президента и не поддаваться давлению в выборе партии — будь то Республиканская или Демократическая. В ответ актер заявил, что политики, отчасти движимые вниманием в соцсетях, больше не участвуют в «реальной конкуренции» через вдумчивые дебаты и стараются быть «лучшими маркетологами» и продавцами».

В июне МакКонахи рассказал, что после долгого периода съемок в романтических комедиях чуть не ушел из Голливуда. Актер раздумывал о карьере учителя, дирижера и гида по дикой природе.

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