Мэттью МакКонахи снова задумался о карьере политика

МакКонахи начал разговор о развлекательном факторе в американской политике. По его мнению, «крайности, похоже, смещаются все дальше влево и дальше вправо», а «о порядочности, похоже, не может быть и речи». Политики перестали вести настоящие переговоры, потому что это «не так захватывающе, как автокатастрофа», а «мы — нация зевак», считает он.