Илон Маск: Меня пытались убить дважды

Комментируя предложение пользователя соцсети X увеличить собственную охрану втрое, миллиардер заметил, что «грядут опасные времена».
«За последние восемь месяцев меня уже пытались убить два человека (в разных случаях). Их арестовали с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — вспомнил бизнесмен.
Этой ночью на Дональда Трампа было совершено покушение во время встречи с избирателями. Снайпер ранил политика в ухо. Стрелок убит при задержании, один зритель также погиб, еще двое получили тяжелые раны.
Сейчас Трамп улетел в Нью-Джерси, его осмотрели врачи. Политик цел и бодр духом.