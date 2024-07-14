Илон Маск: Меня пытались убить дважды

Сегодня в 10:25
Кадр: Lex Fridman/YouTube

Илон Маск рассказал, что за последний год на его жизнь покушались дважды.

Комментируя предложение пользователя соцсети X увеличить собственную охрану втрое, миллиардер заметил, что «грядут опасные времена».

«За последние восемь месяцев меня уже пытались убить два человека (в разных случаях). Их арестовали с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — вспомнил бизнесмен.

В другом посте он выразил полную поддержку Дональду Трампу и надежду на его скорое выздоровление.

Этой ночью на Дональда Трампа было совершено покушение во время встречи с избирателями. Снайпер ранил политика в ухо. Стрелок убит при задержании, один зритель также погиб, еще двое получили тяжелые раны.

Сейчас Трамп улетел в Нью-Джерси, его осмотрели врачи. Политик цел и бодр духом.

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