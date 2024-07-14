Совершено покушение на Дональда Трампа, он ранен в ухо

В городе Батлер в штате Пенсильвания совершено покушение на Дональда Трампа во время его встречи с избирателями. Пуля стрелка попала кандидату в президенты США в ухо. Об этом пишет The New York Times.
Трамп выступал перед собравшимися поклонниками, как вдруг стали раздаваться выстрелы. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.
Республиканец не сразу покинул сцену. Встав на ноги, он оглядел собравшихся людей и поднял вверх кулак, показывая, что не пострадал. Около его правого уха и на лице заметны следы крови.
После случившегося Трампа отправили на обследование. На данный момент он отпущен домой, из аэропорта политик направился в Нью-Джерси.
«Я сразу понял, что что‑то не так: я услышал свист, выстрелы и тут же почувствовал, как пуля пробивает кожу. Пошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — сказал политик журналистам.
«Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране», — добавил он, поблагодарил сотрудников Секретной службы и полицейских, а также выразил соболезнования семье убитого.
ФБР раскрыло имя стрелявшего. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэттью Крукс. The Washington Post отмечает, что при регистрации на выборы в штате он назвал себя республиканцем.
Для стрельбы мужчина использовал полуавтоматическое ружье типа AR. Журналисты отмечают, что он успел выстрелить восемь раз с крыши примерно в 200 метрах от сцены. Стрелок был убит при задержании, правоохранительные органы считают его одиночкой.
Президент страны Джо Байден выступил с обращением к американцам по поводу инцидента. Он осудил покушение на конкурента в президентской гонке и призвал американцев к тому же.
«Просто невероятно, что в Америке возможно политическое насилие или подобное насилие. Это просто недопустимо. В Америке нет места такому насилию. Это отвратительно», — заявил президент и добавил, что попробует дозвониться до политика.