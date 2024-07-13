Торжества в Мумбаи завершат свадебные мероприятия, которые растянулись более чем на четыре месяца. Первая предсвадебная церемония состоялась еще в марте. В ней участвовали 1,2 тыс. гостей, включая экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, бывшего главу Microsoft Билла Гейтса, основателя Meta* Марка Цукерберга и дочь экс-президента США Иванку Трамп. На торжестве выступила Рианна, для которой это был первый концерт почти за восемь лет. За него американская певица получила 6 млн долларов.