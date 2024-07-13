Свадьба младшего сына богатейшего человека Индии — главы Reliance Industries Мукеша Амбани — обойдется в сумму более 600 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.
29-летний Анант Амбани женился на дочери фармацевтического магната Радхики Мерчант 12 июля. Свадебные торжества в Мумбаи продлятся все выходные. Для этого конференц-зал в центре города преобразовали в подобие в священного для индуистов города Варанаси, а прилегающие дороги перекрыли.
В числе гостей — премьер-министр Индии Нарендра Моди, экс-премьеры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, Дэвид и Виктория Бекхэм, Ким и Хлоя Кардашьян, звезда Болливуда Шахрух Хан. Чтобы доставить гостей со всей Индии, были арендованы сотни частных самолетов. По информации местных СМИ, на торжествах ожидаются американские звезды — Адель, Лана Дель Рей и Дрейк.
Торжества в Мумбаи завершат свадебные мероприятия, которые растянулись более чем на четыре месяца. Первая предсвадебная церемония состоялась еще в марте. В ней участвовали 1,2 тыс. гостей, включая экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, бывшего главу Microsoft Билла Гейтса, основателя Meta* Марка Цукерберга и дочь экс-президента США Иванку Трамп. На торжестве выступила Рианна, для которой это был первый концерт почти за восемь лет. За него американская певица получила 6 млн долларов.
В мае прошло второе предсвадебное мероприятие — круиз по Средиземному морю на 800 гостей, который обошелся в 150 млн долларов. В течение трех дней на борту выступали Кэти Перри, Pitbull и The Backstreet Boys. Празднества были такими шумными, что жители итальянских городов Генуя и Портофино даже обращались в полицию.
В начале июля семья Амбани организовала массовую свадьбу для полусотни пар из малообеспеченных семей. А на прошлой неделе состоялся традиционный предсвадебный вечер сангит. На нем за 10 млн долларов выступил Джастин Бибер.
Состояние Мукеша Амбани оценивается в 123,7 млрд долларов, то есть на свадьбу своего младшего сына он потратит примерно 0,5% своих средств. Амбани находится на 11-месте в рейтинге миллиардеров Forbes. В 2018 году он устроил роскошную свадьбу для своей дочери. Мероприятие обошлось в 100 млн долларов и на нем также выступила Бейонсе.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.