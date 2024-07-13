Бывшая модель обвинила в домогательствах экс-супруга Натальи Водяновой Джастина Портмана

Бывшая модель Ксения Максимова обвинила в сексуализированных домогательствах Джастина Портмана, экс-супруга Натальи Водяновой, предпринимателя и члена одной из богатейших британских семей. Тред с подробностями она опубликовала в соцсети X.
По словам Максимовой, описываемые события произошли в 2001 году в Париже. Тогда ей было 17 лет, а Портману — 34, он готовился к свадьбе с Водяновой, которая была беременна их первым ребенком.
Экс-модель отметила, что, когда невеста Портмана уехала в Россию, он принялся ей писать и приглашать в разные места. «Мне и в голову ничего не могло прийти, тем более мы никуда не ходили вдвоем, только с друзьями. Я думала, что ему меня жалко, потому что я вечно одна», — призналась девушка.
Однажды Портман позвал ее с друзьями в бар недалеко от ее отеля. Там после двух бокалов игристого вина девушку «неожиданного развезло». Она почувствовала себя плохо и сходила в туалет, а вернувшись, обнаружила, что друзья Джастина куда‑то исчезли.
Сославшись на плохое самочувствие Максимова сказала, что хочет вернуться в отель, и Портман решил ее проводить. Несмотря на отказ девушки, он настоял и повел ее к Сене.
«Он зажал меня под каким‑то мостом и стал пытаться целовать. Мне стало страшно, я не знала, что делать и совершенно от него такого не ожидала. Стала пытаться отшутиться и оттолкнуть его, он не слезал. Помню, что он хрюкал, когда смеялся. Я сказала ему про это, он тогда как‑то под отстал, мне кажется опешил. Сказал, что ни одна девушка не смела ему такого говорить», — написала бывшая модель.
Дойдя до отеля, Максимова обратилась к охраннику, поскольку не могла найти ключ, и сказала ему, что хочет пойти в номер одна. Несмотря на это, Портману позволили довести ее до комнаты. Там, по словам девушки, Джастин налил ей джин, «сел на кровать и расстегнул штаны».
Когда Масимова сказала, что не будет с ним спать, Портман потребовал от нее мастурбацию. «Я начала делать ему этот **** hand job, потому что я не знала, как еще заставить его уйти. Мне было так противно, что в итоге меня затошнило и я убежала в туалет. А когда вышла, он сказал, что хреново я стараюсь, взять с меня, видимо нечего, что я сраный кусок говна, и что если про это кто‑то узнает, то от меня место мокрое останется», — написала экс-модель.
Она отметила, что после этого случая у нее начались припадки паники, она боялась секса со своим парнем, боялась быть одна в отелях. Максимова сказала, что решила поделиться этой историей только сейчас, потому что теперь она не боится и хочет предупредить других людей о возможной опасности.
Наталья Водянова и Джастин Портман расстались в 2011 году, у них трое совместных детей. Обвинения Максимовой в отношении Портмана экс-супруги пока не комментировали.