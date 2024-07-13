Бывшая модель обвинила в домогательствах экс-супруга Натальи Водяновой Джастина Портмана

Когда Масимова сказала, что не будет с ним спать, Портман потребовал от нее мастурбацию. «Я начала делать ему этот **** hand job, потому что я не знала, как еще заставить его уйти. Мне было так противно, что в итоге меня затошнило и я убежала в туалет. А когда вышла, он сказал, что хреново я стараюсь, взять с меня, видимо нечего, что я сраный кусок говна, и что если про это кто‑то узнает, то от меня место мокрое останется», — написала экс-модель.