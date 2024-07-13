Умер пионер видеоарта Билл Виола

В 1990-х годах после того, как он потерял мать и у него появился второй сын, Виола стал чаще исследовать основные моменты жизни — рождение, смерть, романтическую любовь, искупление и возрождение. В «Нантском триптихе» 1992 года он изобразил женщину во время родов, его мать на смертном одре и мужчину, плавающего в воде, как будто подвешенного между рождением и смертью.