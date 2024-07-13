Умер пионер видеоарта Билл Виола

В возрасте 73 лет скончался американский видеоарт-художник Билл Виола. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его жену и художественную соавторку Киру Перову.
Причиной смерти стали осложнения ранней стадии болезни Альцгеймера. Художник умер в пятницу у себя дома в калифорнийском городе Лонг-Бич.
В своем творчестве Виола использовал мотивы европейского Ренессанса, исламского суфизма, христианского мистицизма и буддийского искусства. Многие из его работ замедляют ход времени, чтобы зрители смогли лучше прочувствовать и осознать свое физическое присутствие и мысли.
В 1983 году он создал инсталляцию «Комната для Святого Иоанна Крестителя», которая отсылает к крошечной камере, где испанский мистик XVI века Иоанн писал стихи, несмотря на многомесячные пытки.
В клипе 1986 года «Я не знаю, кто я» художник представил кадры вылупления новорожденного цыпленка. А в видео 1983 года «Гимн» — растянул на несколько минут и несколько октав крик 11-летней девочки, который она издавала на станции Union Station в Лос-Анджелесе.
В 1990-х годах после того, как он потерял мать и у него появился второй сын, Виола стал чаще исследовать основные моменты жизни — рождение, смерть, романтическую любовь, искупление и возрождение. В «Нантском триптихе» 1992 года он изобразил женщину во время родов, его мать на смертном одре и мужчину, плавающего в воде, как будто подвешенного между рождением и смертью.
Персональные выставки Виолы проходили в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке и Музее Гетти в Лос-Анджелесе, парижском Гран-Пале и Палаццо Строцци во Флоренции, в Музее Гуггенхайма в Бильбао и Королевской академии художеств в Лондоне.
Подробно о творчестве Виолы рассказывала в 2021 году для «Афиши Daily» Ольга Лишко — кураторка выставки художника, которую тогда показывали в Пушкинском музее.