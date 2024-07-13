Собака спасла американку от отравления угарным газом

«В тот день Луна действительно спасла мне жизнь. Если бы она меня не вытащила, я бы наверняка уснула и просто умерла», — отмечает Гриффин и советует не игнорировать предупреждения от датчиков угарного газа, а если их нет, то обязательно установить.