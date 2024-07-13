Собака спасла американку от отравления угарным газом

Жительница Индианы считает, что собака, которую она взяла из приюта девять месяцев назад, спасла ей жизнь. Об этом сообщает ABC News.
38-летняя социальная работница Саманта Гриффин рассказала, что переехала в новую квартиру в конце мая. Вместе с ней новоселье отпраздновали ее племянница и двухлетняя хаски по кличке Луна.
В течение нескольких недель в жилье Гриффин то и дело срабатывал датчик дыма и угарного газа. Женщина предположила, что устройство неисправно и просто перестала обращать на него внимание.
24 июня Гриффин была дома одна с Луной, когда у женщины началась «очень сильная мигрень». Она решила отдохнуть, но ей не дала это сделать собака. Питомец начал капризничать, приставать к хозяйке и зазывать ее на улицу, хотя обычно Луна спит на диване или «игриво крушит квартиру».
«Она начала набрасываться на меня — думаю, у меня до сих пор остались синяки от ее ударов, — и она поцарапала дверь, пытаясь выбраться, поэтому она предупредила нас задолго до того, как сработала сигнализация», — поделилась Гриффин.
В итоге женщина вышла с собакой на улицу и вызвала компанию, ответственную за обслуживание дома. Прибывшие на место специалисты зафиксировали, что в ее доме произошла сильная утечка угарного газа, и если бы Гриффин осталась в квартире, то вскоре скончалась бы.
Позже выяснилось, что утечка произошла из‑за гнезда, которое птицы обустроили в дымоходе газового водонагревателя. Его впоследствии заменили.
«В тот день Луна действительно спасла мне жизнь. Если бы она меня не вытащила, я бы наверняка уснула и просто умерла», — отмечает Гриффин и советует не игнорировать предупреждения от датчиков угарного газа, а если их нет, то обязательно установить.