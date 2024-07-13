Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжан Чжаосиня и стал чемпионом мира WBA

Президент IBA Умар Кремлев, по инициативе которого была создана летняя арена, сказал, что в планах построить в Серпухове крытый Колизей. «Многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Даже Артур Бетербиев отметил, что, боксируя в США и Канаде, он не видел подобных», — прокомментировал Кремлев.