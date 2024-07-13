Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжан Чжаосиня и стал чемпионом мира WBA

В Серпухове прошел вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном поединке турнира россиянин Муслим Гаджимагомедов победил китайца Чжан Чжаосиня и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,6 килограмма).
Двукратный чемпион мира и серебряный призер Игр в Токио Гаджимагомедов нокаутировал Чжаосиня в четвертом раунде. До боя китайский спортсмен занимал первую строчку в рейтинге IBA.
Во втором поединке вечера олимпийский чемпион из России Альберт Батыргазиев тоже досрочно завершил бой. В девятом раунде он отправил в нокаут ирландца Джона Кэррола, став обладателем временного титула WBA во втором полулегком весе (до 59 килограммов). Для Батыргазиева это уже 11-я подряд победа на профессиональном ринге.
Дмитрий Двали завершил бой вничью с узбекистанцем Шахобидином Заировым. Артур Субханкулов техническим нокаутом в третьем раунде победил танзанийца Кесей Абеида Касонго. Василий Егоров единогласным решением судей взял верх над филиппинцем Хосе Эспинасой.
Шоу прошло на летней арене «Колизей IBA» вместимостью до 5000 человек, возведенной на пляже «Серпуховские Мальдивы». На мероприятии присутствовали звезды — боксер Рой Джонс-младший, комик Нурлан Сабуров и боец UFC Петр Ян.
Президент IBA Умар Кремлев, по инициативе которого была создана летняя арена, сказал, что в планах построить в Серпухове крытый Колизей. «Многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Даже Артур Бетербиев отметил, что, боксируя в США и Канаде, он не видел подобных», — прокомментировал Кремлев.