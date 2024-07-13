Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжан Чжаосиня и стал чемпионом мира WBA

Сегодня в 16:49
Фото: IBA

В Серпухове прошел вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном поединке турнира россиянин Муслим Гаджимагомедов победил китайца Чжан Чжаосиня и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,6 килограмма).

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Игр в Токио Гаджимагомедов нокаутировал Чжаосиня в четвертом раунде. До боя китайский спортсмен занимал первую строчку в рейтинге IBA.

Во втором поединке вечера олимпийский чемпион из России Альберт Батыргазиев тоже досрочно завершил бой. В девятом раунде он отправил в нокаут ирландца Джона Кэррола, став обладателем временного титула WBA во втором полулегком весе (до 59 килограммов). Для Батыргазиева это уже 11-я подряд победа на профессиональном ринге.

Дмитрий Двали завершил бой вничью с узбекистанцем Шахобидином Заировым. Артур Субханкулов техническим нокаутом в третьем раунде победил танзанийца Кесей Абеида Касонго. Василий Егоров единогласным решением судей взял верх над филиппинцем Хосе Эспинасой.

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© Пресс-служба IBA
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© Пресс-служба IBA
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© Пресс-служба IBA

Шоу прошло на летней арене «Колизей IBA» вместимостью до 5000 человек, возведенной на пляже «Серпуховские Мальдивы». На мероприятии присутствовали звезды — боксер Рой Джонс-младший, комик Нурлан Сабуров и боец UFC Петр Ян.

Президент IBA Умар Кремлев, по инициативе которого была создана летняя арена, сказал, что в планах построить в Серпухове крытый Колизей. «Многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Даже Артур Бетербиев отметил, что, боксируя в США и Канаде, он не видел подобных», — прокомментировал Кремлев.

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