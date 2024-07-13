Его напарник Расмус Сивертсен называет проект «„Головоломкой“ по-взрослому»: «Мы не хотели показывать его только для взрослых, но сделать и для подростков тоже. Вы увидите, что происходит с вашим мозгом и телом, когда вы влюбляетесь или испытываете страсть. Мы даже не старались сделать картину шокирующей. Наоборот, мы много думали о том, как добавить в нее милоты и сочувствия. Мы хотели рассказать о сексе и о том, как заниматься сексом в первый раз. Подчеркнуть, что чувствовать себя неловко это нормально».