Норвежская судия SF показала тизер мультфильма «Спермагеддон». Несмотря на провокационные сцены, его собираются показать в российских кинотеатрах — согласно «Кинопоиску», «Экспонента Фильм» назначила премьеру на 16 января 2025 года.
Как следует из названия, анимационная картина посвящена половому акту и тому, что происходит в матке после него. Главным героем ленты станет сперматозоид Симен, живущий в мошонке фаната «Звездных войн» Йенса. Симен собирается в величайшее путешествие своей короткой жизни — ему предстоит найти яйцеклетку. Трейлер с первых секунд демонстрирует начало пути скромного исследователя глубин.
Авторы сравнивают свой проект с известным мультфильмом «Полный расколбас» с Сетом Рогеном и Джоной Хиллом, который не стеснялся шуток ниже пояса и в России выходил с рейтингом 18+. Вероятно, норвежскую картину ждет та же судьба.
Режиссерами «Спермагеддона» выступили Расмус А.Сивертсен и Томми Виркола. Последний известен благодаря дилогии комедийных хорроров «Операция „Мертвый снег“» и боевику «Охотники на ведьм», пересказавшему историю о Гензеле и Гретель в оригинальном тоне.
Картину уже показали на фестивале в Аннеси, и американским критикам она сильно понравилась. Variety отмечает, что, несмотря на юмор и провокационные сцены, «Спермагеддон» серьезно говорит со зрителем о безопасном сексе и праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом.
«Когда мы наконец приступили к съемкам, я иногда смотрел на экран и думал: „Как, черт возьми, нам удалось снять этот фильм?!“» — вспоминал Томми Виркола в беседе с Variety.
«Мы сняли его в Европе — вот как. Много лет назад я предлагал сделать его людям в Голливуде, но он так и не пошел в производство. Когда дело доходит до секса, там все более деликатно», — делится режиссер.
Его напарник Расмус Сивертсен называет проект «„Головоломкой“ по-взрослому»: «Мы не хотели показывать его только для взрослых, но сделать и для подростков тоже. Вы увидите, что происходит с вашим мозгом и телом, когда вы влюбляетесь или испытываете страсть. Мы даже не старались сделать картину шокирующей. Наоборот, мы много думали о том, как добавить в нее милоты и сочувствия. Мы хотели рассказать о сексе и о том, как заниматься сексом в первый раз. Подчеркнуть, что чувствовать себя неловко это нормально».
«Фильм получился очень милый и одновременно с тем неловкий. Раньше я слушал радиопередачу, где люди задавали ведущему вопросы о сексе. Удивительно, как мало они иногда знали. Мы хотели сохранить эту невинность, но в то же время отразить мир, где есть доступ ко всем видам сексуальных образов и порнографии», — добавляет Виркола.