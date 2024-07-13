Ученые изобрели костюм, который перерабатывает мочу в воду как в «Дюне»

Ученые из Корнельского университета в США создали прототип костюма, который способен перерабатывать мочу в питьевую воду. Он может помочь астронавтам совершать длительные выходы в открытый космос, сообщает The Guardian.
Аналог дистилляционного костюма (stillsuit) фрименов из «Дюны» собирает мочу, очищает ее и возвращает астронавту через питьевую трубку. Создатели разработки надеются, что костюм можно будет использовать в программе NASA по изучению того, как долгое время жить и работать в космосе.
Система весит 8 килограммов и крепится к спине астронавта виде рюкзака, в котором находятся компоненты для сбора и очистки мочи носителей. Моча собирается при помощи силиконовой чаши, крепящейся к гениталиям и разной по форме для мужчин и женщин. При ее контакте с влагой включается вакуумный насос, который направляет жидкость в систему фильтрации. Там моча перерабатывается в воду с эффективностью 87%. На сбор и переработку 500 миллилитров мочи уходит 5 минут. Затем очищенная вода обогащается электролитами и возвращается астронавту в качестве энергетического напитка.
Сейчас в питьевые пакеты скафандра вмещается лишь один литр воды. Этого недостаточно для длительных выходов в открытый космос или на поверхность Луны, которые могут продолжаться 10 часов или даже сутки.
Кроме того, астронавты жалуются на существующее решение проблемы утилизации испражнений. Сейчас для этих целей используются подгузники, которые неудобны, негигиеничны, а иногда и протекают. Некоторые астронавты из‑за них вынуждены ограничивать себя в еде и питье перед выходом в открытый космос, а другие жалуются на инфекции мочевыводящих путей.
Старший автор исследования Кристофер Мейсон отметил, что «даже при отсутствии большой пустынной планеты, как в „Дюне“, это может быть лучше для астронавтов».