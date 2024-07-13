Ученые изобрели костюм, который перерабатывает мочу в воду как в «Дюне»

Система весит 8 килограммов и крепится к спине астронавта виде рюкзака, в котором находятся компоненты для сбора и очистки мочи носителей. Моча собирается при помощи силиконовой чаши, крепящейся к гениталиям и разной по форме для мужчин и женщин. При ее контакте с влагой включается вакуумный насос, который направляет жидкость в систему фильтрации. Там моча перерабатывается в воду с эффективностью 87%. На сбор и переработку 500 миллилитров мочи уходит 5 минут. Затем очищенная вода обогащается электролитами и возвращается астронавту в качестве энергетического напитка.