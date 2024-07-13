В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола

Сегодня в 12:52
Фото: Агентство «Москва»

Госдума начала рассматривать законопроект о запрете на усыновление или опекунство детей для людей из стран, где разрешены трансгендерные переходы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициатива затрагивает граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других государств. В них можно совершить транспереход или поменять гендерный маркер в документах.

Володин считает, что дети, усыновленные в эти страны, могут столкнуться с «опасностями в виде смены пола». Принятие законопроекта будет закономерным шагом «в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства», — утверждает председатель Госдумы.

Запретить усыновление для граждан из стран, где разрешена смена пола, предложила в июле 2023 года патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Работу над законопроектом начали в ноябре 2023-го, к маю 2024-го документ был на финальной стадии разработки.

Депутат Василий Пискарев отмечал, что в Госдуме также работают над законопроектом об обязательной генетической экспертизе для иностранцев, включая украинцев, желающих забрать детей, которых они называют своими, из «специальных детских учреждений в новых регионах РФ».

В 2012 году в России запретили усыновлять детей гражданам США. Этот закон стал известен как «закон Димы Яковлева» — в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец закрыл в автомобиле на солнцепеке.

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