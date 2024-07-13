В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновлять детей в страны, где разрешена смена пола

Запретить усыновление для граждан из стран, где разрешена смена пола, предложила в июле 2023 года патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Работу над законопроектом начали в ноябре 2023-го, к маю 2024-го документ был на финальной стадии разработки.