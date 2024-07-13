В Вильнюсе отменили концерт Оливера Три из‑за его участия на Park Live

Организаторы концерта Оливера Три в Вильнюсе отменили ивент. Причиной компания 8 Days A Week назвала выступление артиста на Park Live. Об этом говорится в посте в ее группе в фейсбуке*.
«Выступление Oliver Tree в эти выходные в Вильнюсе не состоится и отменяется. Такое решение мы приняли в связи с предстоящим выступлением Оливера Три на фестивале в Казахстане, который напрямую финансируется „Яндексом“», — заявили представители ивент-агентства.
Они отметили, что пытались объяснить команде музыканта, что российский технологический гигант несет ответственность за начавшуюся специальную военную операцию на территории Украины и финансирует ее, однако артист не поддался на уговоры и не отменил выступление на Park Live.
«Такое решение сильно искажает наши ценности и позицию Литвы. 8 Days A Week имеет четкую гражданскую и ценностную позицию. отмена этого концерта в данном случае — наш единственный правильный выбор и твёрдая позиция. Потеря этого концерта — своего рода помощь Украине», — говорится в посте.
Оливер Три также сожалеет об отмене выступления. «Моим поклонникам в Литве, мне жаль, но мой концерт отменили. Я люблю Литву и обещаю вернуться как можно скорее», — написал он в сторис.
Фестиваль Park Live не возобновлял деятельность с 2019 года. Спустя пять лет он переехал в Алматы и заручился поддержкой «Яндекса», который также выкупил нейминг мероприятия. Необычный шаг позволил сохранить в лайнапе иностранных звезд: на его сцене появятся Die Antwoord, Tyga, Диззи Раскал, Бреннан Сэведж и Placebo, а также не приезжавший в Россию с 2022 года Скриптонит.
*Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.