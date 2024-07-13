В Вильнюсе отменили концерт Оливера Три из‑за его участия на Park Live

Фестиваль Park Live не возобновлял деятельность с 2019 года. Спустя пять лет он переехал в Алматы и заручился поддержкой «Яндекса», который также выкупил нейминг мероприятия. Необычный шаг позволил сохранить в лайнапе иностранных звезд: на его сцене появятся Die Antwoord, Tyga, Диззи Раскал, Бреннан Сэведж и Placebo, а также не приезжавший в Россию с 2022 года Скриптонит.