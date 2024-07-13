Олимпиаду впервые за 40 лет не покажут в России

Витрина для материалов Олимпиады появилась на Wink, однако и на там права решили не покупать. «Wink не покупал права на трансляцию Олимпиады-2024. Такие внутренние витрины (разделы) традиционно создаются под события, которые пользуются интересом у зрителей. Здесь будет аккумулироваться информация, в частности, о телетрансляциях, если они будут на каналах из нашего пакета. Все-таки отдельные спортсмены, в частности, теннисисты, будут выступать на Играх.