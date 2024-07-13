Олимпиаду впервые за 40 лет не покажут в России

Олимпийские игры 2024 года в Париже не покажут в России. Это произойдет впервые за 40 лет. О ситуации с правами на показ пишет Спортс.
По информации издания, «давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя».
Из‑за недопуска Международным олимпийским комитетом большинства российских спортсменов от трансляций отказался и «Матч». Показ мог пройти на профильных кабельных каналах, а не федеральном, однако, когда до участия допустили лишь 15 россиян в нерейтинговых видах, руководство канала посчитало миллионные расходы на покупку прав неоправданными, уточняет Спортс.
Okko отказался от конкуренции за них еще в январе этого года. В комментарии РБК представители сервиса отметили, что «с учетом отстранения российских спортсменов» не видят «большого интереса для аудитории в России».
В пресс-службе VK журналистам ответили, что соцсеть также не собираются устраивать легальных трансляций: «В VK Видео будет доступна специальная вкладка с эксклюзивным контентом, посвященным Олимпиаде: студии с обсуждениями, экспертные комментарии, интервью. Приобретать права на трансляцию Олимпиады VK Видео не планирует».
Витрина для материалов Олимпиады появилась на Wink, однако и на там права решили не покупать. «Wink не покупал права на трансляцию Олимпиады-2024. Такие внутренние витрины (разделы) традиционно создаются под события, которые пользуются интересом у зрителей. Здесь будет аккумулироваться информация, в частности, о телетрансляциях, если они будут на каналах из нашего пакета. Все-таки отдельные спортсмены, в частности, теннисисты, будут выступать на Играх.
Кроме того, такие витрины помогают продвигать другой спортивный контент онлайн-кинотеатра. Например, документальный сериал „Главные победы“, недавнюю премьеру — спортивную драму „Крецул“ и другие», — ответил руководитель пресс-центра Валерий Костарев.
Ситуация осложняется еще и тем, что digital-права на показ принадлежат компании «Телеспорт». Однако ее глава Петр Макаренко сейчас сидит под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам проверки, он якобы взял средства в кредит у Сбербанка на покупку прав, но мог присвоить около 2,3 млрд из них.
Последний раз Олимпиаду на территории России не показывали в 1984 году. Тогда это стало следствием бойкота Игр в Лос-Анджелесе советским руководством.
При этом, по данным Mediascope, церемонию открытия Игр в Пекине 2022 года посмотрели 37,3% телеаудитории в городах с населением более 100 тысяч человек. Повтор увидели еще 8,5%, а общий охват составил 14,36 млн россиян.