С Алека Болдуина сняли обвинение в убийстве операторки на съемках фильма

Суд снял обвинение в непредумышленном убийстве операторки с актера Алека Болдуина. Об этом пишет Variety.
Ключевым моментом слушаний стало решение прокураторки скрыть от защиты изъятые с площадки патроны. Он был обязан это сделать, согласно правилам уголовного делопроизводства, ведь материалы могли помочь адвокатам Болдуина доказать его невиновность.
«Мы не знаем, были ли там боевые патроны или нет. Но мы знаем, что они были у представителя обвинения и их было необходимо предоставить нам», — подчеркнул в зале суда адвокат Люк Никас.
Представительнице обвинения Кари Моррисси неожиданным образом пришлось самой дать показания о том, почему патроны не были переданы противоположной стороне, хотя свидетель передал их еще несколько месяцев назад. По ее словам, материалы были прикреплены к совершенно другому делу и не были похожи на те, что использовали во время съемок, хотя она сама видела лишь их фотографии.
Тем не менее, патроны попали в зал суда в пятницу, и были осмотрены судьей. Три боевых из них оказались действительно такими, как на съемках.
В итоге судья встала на сторону защиты: «У суда нет возможности исправить эту ошибку. Снятие обвинений — единственный оправданный выход из этой ситуации». Ее решение также запрещает прокурорам вновь предъявлять обвинение Болдуину в смерти оператора.
Инцидент произошел на площадке вестерна «Ржавчина» в октябре 2021 года. Во время репетиции Болдуин наставил револьвер на оператора Галину Хатчинс. Оружие оказалось заряжено боевыми патронами вместо холостых. В результате выстрела ранение также получил режиссер Джоэл Соуза.
После происшествия Болдуин отрицал, что нажимал на курок или знал о возможности выстрелить из оружия.
Актеру грозили 18 месяцев тюрьмы. Аналогичный срок сейчас отбывает оружейная консультантка фильма Ханна Гутьеррес-Рид. Болдуина же ждет еще один судебный процесс в гражданском порядке, где с него могут взыскать компенсацию за случившееся как с продюсера картины.