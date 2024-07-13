С Алека Болдуина сняли обвинение в убийстве операторки на съемках фильма

Представительнице обвинения Кари Моррисси неожиданным образом пришлось самой дать показания о том, почему патроны не были переданы противоположной стороне, хотя свидетель передал их еще несколько месяцев назад. По ее словам, материалы были прикреплены к совершенно другому делу и не были похожи на те, что использовали во время съемок, хотя она сама видела лишь их фотографии.