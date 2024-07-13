Кэти Перри выпустила сингл «Woman’s World». Ее раскритиковали за клип и сотрудничество с Dr. Luke

Американская певица Кэти Перри выпустила сингл «Woman’s World», который задумывался как феминистский гимн и ода сильным женщинам. Релиз получился противоречивым: артистку раскритиковали за клип и коллаборацию с Dr. Luke.
Поклонники не оценили сексуальные образы Перри в музыкальном видео, которое сняла Шарлотта Разерфорд. Зрителям они показались неуместными, учитывая желание певицы воспеть возможности женщин.
«Никто не говорит о расширении женских прав так, как сверкающая дрель в руках. Это самое поверхностное фейковое феминистское дерьмо, которое я видела за долгое время», — написала в инстаграме* Перри подписчица.
«Женщины — это больше, чем просто их части тела. Где сильные женщины-врачи? Ученые? Хирурги? Женщины заслуживают лучшей репрезентации, чем эта», — добавил еще один фанат певицы.
Другие комментаторы назвали образ Перри в клипе «кринжовым» и «позорным», сравнили ее с Бритни Спирс в ее худших проявлениях и посоветовали певице уволить команду. Некоторые понадеялись, что клип к песне — сатира.
«Веселое музыкальное видео и отличная песня, но кажется, будто оно было снято с мужской позиции, а не с женской, что противоречит посланию»
«Я признаю, Кэти, хотя твой голос прекрасен и узнаваем, ты серьезно отклонилась от аутентичного искусства»
«Так, так разочаровывающе. Во всех возможных аспектах»
«Пожалуйста, никакого больше секса и нарядов вроде этих с целью продвижения „феминизма“. Нам это не нужно в 2024-м»
«Если это должно воодушевлять женщин, мы, девчонки, в беде!»
«Кэти Перри уже очень знаменитая поп-певица. Я не понимаю, почему ей нужны такие „горячие завлекающие действия“, просто чтобы выпустить новую песню»
«Почему ей нужно быть наполовину голой все время?» — возмутилась на странице артистки поклонница. Другая добавила, что видео Перри «прямо противоположно тому, что нужно женщинам».
«Песня Кэти Перри — как тупая, враждебная, музыкально слабая версия „She Works Hard for the Money“. С текстом лучше, чем было в „Roar“, впрочем. Музыкальное видео — позор»
«Это так тяжело — принимать новую песню Кэти Перри всерьез в любом качестве. Даже если это предполагалось как сатирический протест всему, с чем женщинам приходилось мириться (в прошлом, настоящем и, вероятнее всего, будущем), это служит только одному — делает ситуацию еще хуже»
«В замешательстве из‑за выбора Кэти сингла для возвращения. Палец не на пульсе. Звучание несвоевременное, но не в веселом ностальгическом ключе. Видео также очень в духе 2014-го. Надеюсь, песни из альбома будут хороши, но кажется, все будет подвергнуто критике»
Отдельной критики удостоилась Перри за сотрудничество с продюсером Dr. Luke, которого певица Кеша обвинила в сексуальном насилии. Коллаборацию со скандальным музыкантом многие посчитали непростительной ошибкой, аморальным поступком, а релиз якобы феминистской песни с ним — и вовсе лицемерием.
По словам Pitchfork, послание «Women’s World» «звучит фальшиво, просто потому что песня написана и спродюсирована вместе с Dr. Luke».
«Крошка, ты работаешь с насильником в 2024-м»
«Вся эта история с Кэти Перри просто показывает, что мужчины, и особенно влиятельные мужчины, в подавляющем большинстве никогда не сталкиваются с последствиями. Они продолжают свою жизнь как ни в чем не бывало, работают как ни в чем не бывало, и вдобавок ко всему, люди их защищают»
«Нам нужно 425 подкастов о том, насколько устаревшее новое музыкальное видео Кэти Перри»
«Иногда артист так глубоко воплощает момент времени (для Кэти Перри это 2010-е годы), что все попытки возродить карьеру после этого момента кажутся анахронизмом и не идут в ногу с современностью»
«Кэти Перри реально приняла близко к сердцу фразу „любая пресса — хорошая пресса“»
«Кэти Перри только что выпустила „воодушевляющую женщин“ песню с публично известным абьюзером Dr. Luke, а Кеша только что выпустила TED talk о том, как музыка помогла ей справиться с абьюзом Dr. Luke»
В 2014 году Кеша заявила, что Dr. Luke применил к ней сексуальное и физическое насилие. Артистка подала на продюсера в суд. Dr. Luke отверг все обвинения и подал в ответ иск о клевете. Музыканты урегулировали спор вне суда.
Тем не менее, на фоне скандала несколько известных артистов, в том числе Пинк и Келли Кларксон, поклялись никогда не работать больше с Dr. Luke. Перри же не последовала их примеру: восемь из девяти крупнейших ее хитов выпущены при участии Dr. Luke.
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