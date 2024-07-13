Кэти Перри выпустила сингл «Woman’s World». Ее раскритиковали за клип и сотрудничество с Dr. Luke

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«Вся эта история с Кэти Перри просто показывает, что мужчины, и особенно влиятельные мужчины, в подавляющем большинстве никогда не сталкиваются с последствиями. Они продолжают свою жизнь как ни в чем не бывало, работают как ни в чем не бывало, и вдобавок ко всему, люди их защищают»