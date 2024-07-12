Эмералд Феннелл намерена экранизировать «Грозовой перевал»

Британская актриса и режиссер Эмералд Феннелл, получившая премию «Оскар» за картину «Девушка, подающая надежды», намерена экранизировать роман «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Об этом она сообщила в соцсети X.
Постановщица опубликовала в своем аккаунте постер будущей картины. На нем изображены два фантазийных скелета и запечатлены три фразы: «Будь со мной всегда», «Прими любую форму», «Сведи меня с ума».
Феннелл не добавила никакую другую информацию о грядущем проекте. Когда он выйдет на экраны и какие актеры в нем снимутся, пока неизвестно.
Книга «Грозовой перевал» вышла в 1847 году. Она стала единственным романом английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте. Произведение рассказало о драматических отношениях двух семейств, в центре которых оказался сирота Хитклифф. Роман считается классикой литературы позднего романтизма.
Его не раз пытались экранизировать. Вышло не менее 13 фильмов на разных языках, а также многочисленные телесериалы. Последняя киноверсия вышла в 2011 году, в ней сыграли Кая Скоделарио и Джеймс Хоусон.
Роман причисляют к числу книг, которые практически невозможно достойно перенести на экран. Однако, по мнению Collider, «Феннелл, возможно, один из режиссеров, лучше всех подготовленных к этой задаче».
Режиссер ранее выпустила готическую драму «Солтберн», которую критики издания оценили как «небезупречное, но фантастическое произведение с причудливым Барри Киганом и шокирующими отдельными моментами». Роман Бронте также имеет множество готических черт.