Учителей ОБЖ переименуют в преподавателем основ безопасности и защиты Родины

Учителей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в России переименуют. Об этом сообщил ТАСС.
Изменения произойдут с 1 сентября 2024 года. Соответствующий закон о поправках в закон об образовании подписал президент Владимир Путин.
Официальное название «ОБЖ-шника» теперь будет «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины». Предмет, соответственно, станет называться «Основами безопасности и защитой Родины».
Программу новой дисциплины разработали вместе с МЧС и Минобороны, для нее выпустят новый учебник. Школьники 8-11 классов на занятиях будут изучать основы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи во время боевых действий.