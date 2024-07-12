Учителей ОБЖ переименуют в преподавателем основ безопасности и защиты Родины

Сегодня в 00:02
Фото: Aleksandr Kadykov/Unsplash

Учителей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в России переименуют. Об этом сообщил ТАСС.

Изменения произойдут с 1 сентября 2024 года. Соответствующий закон о поправках в закон об образовании подписал президент Владимир Путин.

Официальное название «ОБЖ-шника» теперь будет «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины». Предмет, соответственно, станет называться «Основами безопасности и защитой Родины».

Программу новой дисциплины разработали вместе с МЧС и Минобороны, для нее выпустят новый учебник. Школьники 8-11 классов на занятиях будут изучать основы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи во время боевых действий.

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