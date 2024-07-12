Третий сезон «Эйфории» начнут снимать в январе 2025 года

Съемки третьего сезона сериала «Эйфория» стартуют в январе 2025 года, к своим ролям вернутся все основные актеры. Об этом представители HBO рассказали Variety.
В HBO отметили, что очень рады сотрудничеству с шоураннером Сэмом Левинсоном. Он работал и над предыдущими сезонами сериала.
На экран вернутся Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Сторм Рид, Алекса Деми и Эрик Дэйн. Не будет исполнителя одной из главных ролей Ангуса Клауда, поскольку он умер в августе 2023 года.
Производство третьего сезона начнется почти ровно через три года после премьеры второго. Изначально HBO планировал начать съемки весной 2024 года, но в марте их отложили на неопределенный срок.
По данным Variety, причиной стало недовольство команды сериала идеями Левинсона. Он планировал перенести события шоу на пять лет вперед и включить «мощные» арки персонажей Сидни Суини и Джейкоба Элорди, что не понравилось Зендее. Следующая версия текста Левинсона не удовлетворила уже саму студию, писало Variety.
Еще одна причина переноса съемок — забастовки сценаристов и актеров в 2023 году.
Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году, а второй — в 2022-м. На IMDb рейтинг сериала 8,3 балла из 10. Шоу получило несколько престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».