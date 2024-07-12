Третий сезон «Эйфории» начнут снимать в январе 2025 года

По данным Variety, причиной стало недовольство команды сериала идеями Левинсона. Он планировал перенести события шоу на пять лет вперед и включить «мощные» арки персонажей Сидни Суини и Джейкоба Элорди, что не понравилось Зендее. Следующая версия текста Левинсона не удовлетворила уже саму студию, писало Variety.