В Австралии сестры-близнецы родили детей в один день

В Австралии сестры-близнецы Рене и Николь Бейли родили детей в один день с разницей всего в 22 минуты. Об этом написало издание The Sun.
Для обеих девушек новорожденные стали вторыми детьми. Своих первенцев сестры родили также в один год — с разницей в шесть месяцев. Близнецы помогали друг другу с воспитанием детей и намерены делать то же самое впредь.
Девушки даже кормят грудью детей друг друга. «Для ребенка грудь есть грудь», — говорят Рене и Николь. К тому же, как отмечают сестры, их дети считаются не двоюродными, а единокровными братьями и сестрами, ведь материнская ДНК у них одинаковая.
Близнецы Бейли не ожидали, что родят детей в один день. Врачи утверждали, что сестры родят с разницей примерно в десять дней — это должно было произойти в январе. Но обе девушки пробыли беременными дольше.
Наконец, у Николь начались схватки, и она отправилась в больницу. В это время Рене пришла к ней домой (сестры живут в 10 минутах друг от друга), чтобы присмотреть за младшим ребенком. Вскоре воды отошли у самой Рене.
Девушка позвонила мужу, который отвез ее в больницу. С детьми остались родители близнецов Кай и Пол.